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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
05 мая 2020, 10:30 34

Под Одессой обнаружено вспышку COVID-19 в лагере ромов

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05 мая 2020, 10:30 34
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Фото: unsplash
Специалисты провели встречу с местным "бароном" и обсудили алгоритм действий

В селе Нерубайское Беляевского района Одесской области в поселении ромов зафиксирована вспышка коркоронавируса. Об этом 4 мая во время брифинга сообщила и. о. директора департамента охраны здоровья Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, передает RegioNews.

По ее словам, в лагере подтверждено 11 случаев заболевания, из них пять детей и двое стариков. Также сообщается, что 42-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

Также было указано, что для локализация очага болезни, в селе были введены специальные карантинные мероприятия, установлены посты для ограничения перемещения по поселку представителей лагеря.

Для исследования были взяты биоматериалы у 30 человек. Кроме того, Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что во время встречи с представителями общины, было достигнуто взаимопонимание. Известно, что в этой общине проживает 1,5 тысячи человек.

Отметим, что по состоянию на 5 мая, в Одесской области уже 469 случаев заболевания коронавирусом – за сутки 42 новых случая. В целом в Украине уже насчитывается 12 697 случаев коронавирусной инфекции.

Онлайн-брифинг по результатам работы экспертов медицины катастроф в городе Подольск и эпидемической ситуации в регионе. В мероприятии также принимают участие представители департамента здравоохранения и лабораторного центра МИНЗДРАВА.

Опубликовано Максимом Куцым Понедельник, 4 мая 2020 г.


коронавирус Одесса карантин
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