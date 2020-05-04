На Миколаївщині вперше оселилися рожеві фламінго

Зграю цих птахів орнітологи помітили та сфотографували

Фото: wikipedia

Зграю цих птахів орнітологи помітили та сфотографували

У Миколаївській області на Тилігульському лимані вперше помітили зграю рожевих фламінго. Про це повідомили в дирекції Регіонального ландшафтного парку "Тилігульський", передає RegioNews.

Так, співробітники парку розмістили фотографію фламінго, де зграя цих птахів стоїть у воді.

Варто зазначити, що рожевий фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни і лимани. Годується на мілководді з мулистим дном у важкодоступних місцях.

Як відомо, рожевий фламінго — найпоширеніший вид фламінго. Однак в Україні - рідкісний залітний вид. Відомо про єдиний випадок гніздування на Сиваші в Херсонській області, який зареєстрували в 2017 р.

Гніздовий ареал складається з декількох розірваних частин та охоплює Африку, південь Європи й Азії. В Європі гніздяться на півдні Франції й Іспанії. В Африці фламінго гніздиться на озерах Марокко, Тунісу, Мавританії, Кенії, на півдні континенту; на островах Зеленого мису. В Азії гніздяться в Казахстані, Афганістані, Індії. Північні популяції є перелітними, південні — осілі.

Довідка: Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський" включає узбережжя і прилеглі акваторії Тилігульського лиману в межах Березанського району Миколаївської області загальною площею 8195,4 га. До його складу також увійшов орнітологічний заказник місцевого значення "Пониззя Тилігульського лиману". Як унікальний природний комплекс Тилігульський лиман включений в перелік водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів. Тилігульський лиман знаходиться на межі Миколаївської та Одеської областей і вважається одним з найчистіших лиманів Північно-Західного Причорномор'я. Його довжина сягає 60 кілометрів, ширина - до 4,5 кілометра, максимальна глибина - 21 метр, прозорість води - до 7 метрів.