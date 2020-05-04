В Николаевской области впервые поселились розовые фламинго

Стаю этих птиц орнитологи заметили и сфотографировали

Фото: wikipedia

Стаю этих птиц орнитологи заметили и сфотографировали

В Николаевской области на Тилигульском лимане впервые заметили стаю розовых фламинго. Об этом сообщили в дирекции Регионального ландшафтного парка "Тилигульский", передает RegioNews.

Так, сотрудники парка разместили фотографию фламинго, где стая этих птиц стоит в воде.

Стоит отметить, что розовый фламинго населяет большие озёра с солёной водой, морские лагуны и лиманы. Кормится на мелководье с илистым дном в труднодоступных местах.

ВКак известно, розовый фламинго — самый распространенный вид фламинго, но в Украине - редкий вид. Известно о едином случай гнездования на Сиваше в Херсонской области, который зарегистрировали в 2017 году.

Также это единственный вид фламинго, обитающий на постсоветском пространстве, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор. В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), а также в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния. В Африке птица гнездится на озерах Марокко, Южного Туниса, Северной Мавритании, Кении, островов Зеленого Мыса, юга континента. Обитает также на озерах Южного Афганистана (на высоте до трех тысяч метров) и Северо-Западной Индии (Кач), не так давно гнездился на Шри-Ланке.

Справка: Региональный ландшафтный парк "Тилигульский" включает побережья и прилегающие акватории Тилигульского лимана в пределах Березанского района Николаевской области общей площадью 8195,4 гектара. В его состав также вошел орнитологический заказник местного значения "Низовья Тилигульского лимана". Как уникальный природный комплекс Тилигульский лиман включен в перечень водно-болотных угодий, имеющих международное значение, главным образом, как среда обитания водоплавающих птиц. Тилигульский лиман находится на границе Николаевской и Одесской областей и считается одним из самых чистых лиманов Северо-Западного Причерноморья. Его длина достигает 60 километров, ширина - до 4,5 километра, максимальная глубина - 21 метр, прозрачность воды - до 7 метров.