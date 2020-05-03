У Хмельницькому дощ затопив речовий ринок
Вкотре на ринку проходи перетворилися на потоки води
Вкотре на ринку проходи перетворилися на потоки води
Через зливу, що пройшлася на Хмельниччині вчора, 2 травня, речовий ринок по Львівському шосе у обласному центрі знову затопило. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Поділля news
Так, вулиця Геологів не вперше перетворюється на маленьку Венецію через проблему із зливною каналізацією.
Пощастило, що цього разу ринок закритий і відвідувачам не довелося "плавати" серед торговими контейнерами.
Варто додати, що український гідрометцентр попереджує, що дощова погода збережеться на території Хмельницької області до 7 травня.
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