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03 травня 2020, 11:42 6

У Хмельницькому дощ затопив речовий ринок

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03 травня 2020, 11:42 6
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Вкотре на ринку проходи перетворилися на потоки води
Фото: ye.ua
Вкотре на ринку проходи перетворилися на потоки води

Через зливу, що пройшлася на Хмельниччині вчора, 2 травня, речовий ринок по Львівському шосе у обласному центрі знову затопило. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Поділля news

Так, вулиця Геологів не вперше перетворюється на маленьку Венецію через проблему із зливною каналізацією.

Пощастило, що цього разу ринок закритий і відвідувачам не довелося "плавати" серед торговими контейнерами.

Варто додати, що український гідрометцентр попереджує, що дощова погода збережеться на території Хмельницької області до 7 травня.


негода Хмельницька область ринки
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