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03 мая 2020, 11:42 31

В Хмельницком дождь затопил вещевой рынок

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03 мая 2020, 11:42 31
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В очередной раз на рынке проходы превратились в потоки воды
Фото: ye.ua
В очередной раз на рынке проходы превратились в потоки воды

Из-за ливня, который прошел в Хмельницкой области вчера, 2 мая, вещевой рынок по Львовскому шоссе в областном центре снова затопило. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Поділля news

Так, улица Геологов не впервые превращается в маленькую Венецию из-за проблем со сливной канализацией.

Повезло, что в этот раз рынок закрыт и посетителям не пришлось "плавать" среди торговых контейнеров.

Стоит добавить, что украинские гидрометцентры предупреждают, что дождливая погода сохранится на территории Хмельницкой области до 7 мая.


непогода Хмельницкая область рынки
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