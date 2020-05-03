В Хмельницком дождь затопил вещевой рынок

В очередной раз на рынке проходы превратились в потоки воды

Фото: ye.ua

В очередной раз на рынке проходы превратились в потоки воды

Из-за ливня, который прошел в Хмельницкой области вчера, 2 мая, вещевой рынок по Львовскому шоссе в областном центре снова затопило. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Поділля news

Так, улица Геологов не впервые превращается в маленькую Венецию из-за проблем со сливной канализацией.

Повезло, что в этот раз рынок закрыт и посетителям не пришлось "плавать" среди торговых контейнеров.

Стоит добавить, что украинские гидрометцентры предупреждают, что дождливая погода сохранится на территории Хмельницкой области до 7 мая.