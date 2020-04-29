У Каховці за добу виявили 22 хворих на коронавірус: місто закрили на карантин

Місто буде закрито на в’їзд-виїзд з 08:00 години 29 квітня і до 06:00 години 4 травня

Фото: Facebook

Місто буде закрито на в’їзд-виїзд з 08:00 години 29 квітня і до 06:00 години 4 травня

На Херсонщині зафіксували 23 випадки коронавірусу, з них 22 – хворі в місті Каховка. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва.

У Каховці інфікувалися працівники підприємства, на якому працювала жінка, у якої раніше було діагностовано коронавірус. Ще одна 58-річна жінка захворіла у місті Олешки. Її госпіталізували до Олешківської районної лікарні. Коронавірусну інфекцію у неї діагностували при обстеженні пневмонії. Наразі медики оцінюють її стан як середньої важкості. Підключення до апарату ШВЛ жінка не потребує

Загалом на Херсонщині вже 111 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 35 жителів області успішно подолали хворобу.

Варто зазначити, що через стрибок захворюваності на коронавірус місто Каховка закривають на карантин. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Повідомляється, що в’їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим в м. Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

У місті будуть встановлені карантинні мобільні блокпости на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") та по вул. Мелітопольська 1а, а також обмежений рух та перекритті дороги бетонними блоками.

У Facebook місцева жителькаОлена Гарькава повідомляє, що інфіковані з понеділка знаходяться на самоізоляції вдома, почуваються добре. Лікарі сімейної медицини збирають контактних осіб, однак багато городян не мають договорів з сімейним лікарем

Також вона зазначила, що на самоізоляції перебувають два лікаря сімейної медицини, медична сестра та лаборант, усім було проведено дослідження на COVID-19.