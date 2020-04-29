В Каховке за сутки выявили 22 больных коронавирусом: город закрыли на карантин

Город будет закрыт на въезд-выезд с 08:00 часов 29 апреля и до 06:00 часов 4 мая

Фото: Facebook

Город будет закрыт на въезд-выезд с 08:00 часов 29 апреля и до 06:00 часов 4 мая

В Херсонской области зафиксировали 23 случая коронавируса, из них 22 – больные их Каховки. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Херсонской ОГА Юрия Гусева.

В Каховке инфицировались работники предприятия, на котором работала с ранее диагностированной болезнью женщина. Еще одна 58-летняя женщина заболела в городе Олешки. Ее госпитализировали в Олешковскую районную больницу. Инфекцию у нее диагностировали при обследовании пневмонии. Сейчас медики оценивают ее состояние как средней тяжести. В подключении к аппарату ИВЛ женщина не нуждается

Так, в области уже 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 35 жителей области успешно преодолели болезнь.

Стоит отметить, что из-за скачка заболеваемости коронавирусом Каховку закрывают на карантин. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Ввъезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в г. Каховка и автотранспорту специальных рейсов, что обеспечивает перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.

В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская, 1а, а также ограничено движение и перекрытии дороги бетонными блоками.

В Facebook местная жителька Елена Гарькавая сообщает, что инфицированные с понедельника находятся на самоизоляции дома, чувствуют себя хорошо. Врачи семейной медицины собирают контактных лиц, однако многие горожане не имеют договоров с семейным врачом

Также она отметила, что на самоизоляции находятся два врача семейной медицины, медицинская сестра и лаборант, всем было проведено исследование на COVID-19.