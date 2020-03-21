В Україні на боротьбу з коронавірусом виділили понад 36 мільйонів

Уряд виділив з резервного фонду понад 36 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Фото: Урядовий портал

Уряд виділив з резервного фонду понад 36 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Зокрема, Міністерству охорони здоров'я виділено 35,6 млн грн, Міністерству юстиції (для Державної кримінально-виконавчої служби) - 3,6 млн грн для забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів.

Також Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 639 тис. грн Міністерству інфраструктури для відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу в Італійській Республіці

Крім того, МВС отримає 70 млн грн на засоби захисту від коронавіруса

Нагадаємо, що Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві і ще в двох областях.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)