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21 березня 2020, 11:55 11

В Україні на боротьбу з коронавірусом виділили понад 36 мільйонів

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21 березня 2020, 11:55 11
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Уряд виділив з резервного фонду понад 36 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Фото: Урядовий портал
Уряд виділив з резервного фонду понад 36 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Зокрема, Міністерству охорони здоров'я виділено 35,6 млн грн, Міністерству юстиції (для Державної кримінально-виконавчої служби) - 3,6 млн грн для забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів.

Також Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 639 тис. грн Міністерству інфраструктури для відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу в Італійській Республіці

Крім того, МВС отримає 70 млн грн на засоби захисту від коронавіруса

Нагадаємо, що Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві і ще в двох областях.

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