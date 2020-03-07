Fitch Ratings підтвердило позитивний кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року

Про це йдеться в офіційному повідомленні агентства, пише RegioNews. "Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітентів в іноземній та місцевій валюті на рівні "B". Прогноз позитивний", - зазначається в оновленому звіті по Україні. У агентстві зазначили, що позитивна оцінка заснована на очікуваннях, що Україна продовжить взаємодію з МВФ у рамках багаторічної програми розширеного фінансування. Це "допоможе підтримати стійке зниження ризиків рефінансування шляхом полегшення доступу до додаткового зовнішнього фінансування (офіційного та ринкового), посилення макрофінансової стабільності та фінансової стійкості, а також зменшить можливості для скасування реформ". При цьому зазначається, що Україна досягла суттєвого прогресу затвердженні ряду реформ на законодавчому рівні, що сприятиме перспективам економічного зростання.



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