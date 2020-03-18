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18 марта 2020, 10:20 8

Коронавирус нарушил планы Украинской антарктической экспедиции

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18 марта 2020, 10:20 8
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Из-за закрытия международного авиасообщения участникам 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЕ) пришлось раньше уехать на станцию "Академик Вернадский", где они должны сменить своих коллег, которые уже год провели в антарктической экспедиции и в конце апреля должны вернуться домой
Фото: uac.gov.ua
Из-за закрытия международного авиасообщения участникам 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЕ) пришлось раньше уехать на станцию "Академик Вернадский", где они должны сменить своих коллег, которые уже год провели в антарктической экспедиции и в конце апреля должны вернуться домой

Как передает RegioNews со ссылкой на сайт Национального арктического научного центра, экспедиция отбыла из Киева вечером 16 марта 2020 года. Перед этим полярники встретились с и.о. министра образования и науки Юрием Полюховичем.

"Уже 25-й раз Украина отправляет в Антарктиду летнюю экспедицию. Обычно это происходит в торжественной обстановке, но, увы, из-за ситуации, которая сложилась в Украине и мире, мы не можем сделать этого сегодня", - обратился к полярникам Полюхович.

В свою очередь, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий объяснил, что экспедиция должна была ехать в Антарктиду в конце марта, но Украина и много других стран из-за угрозы распространения коронавируса закрывают на определенное время международное авиасообщение.

"25-я экспедиция должна сменить на украинской антарктической станции своих коллег, которые там работают уже около года. Потом лед расстает, и мы не сможем ни сделать пересменки на станции, ни даже доставить туда запасы еды и необходимых вещей. Поэтому было принято решение о срочной отправке 25-й экспедиции", - отметил он.

Одновременно он подчеркнул, что были сделаны все необходимые меры, чтобы защитить полярников на пути к Антарктиде.

"Прежде всего, каждый участник прошел тщательный медицинский отбор – все здоровы, без хронических заболеваний. Во-вторых, центр обеспечил их необходимыми средствами защиты: респираторами, очками, антисептиками и т. п. В-третьих, все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ относительно профилактики коронавирусной инфекции. Так же пройдут обучение и получат средства защиты те полярники, которые после пересменки возвращаться назад в Украину", - рассказал Дикий.

Также повышены меры безопасности на станции "Академик Вернадский". Сейчас к ней ограничен доступ туристов и судов. На станции есть помещения для обсервации, больница, современное медицинское оборудование, что позволяет делать даже операции. Дополнительно центр закупил кислородный концентратор и баллоны с медицинским кислородом, обновил медпрепараты.

Врач 25-й УАЕ Игорь Дейнека имеет четкий алгоритм действий в случае подозрения на заболевание кого-то из членов экспедиции коронавирусной инфекцией. Также у него уже есть опыт лечения пневмонии во время пандемии "свиного" гриппа A/H1N1.

Как отмечается, в 25-ю УАЕ вошли 12 участников: 7 ученых (метеорологи, биологи, геофизики) и 5 членов команды жизнеобеспечения (врач, повар, системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи).Руководитель экспедиции – опытный специалист НАНЦ, геофизик Юрий Отруба, для которого это будет уже шестая зимовка.

Среди 12 полярников – две женщины: Евгения Прекрасная, науковиця-биолог, и Анна Соина, исследовательница в области гидрометеорологии и океанографии. Обе зимуют впервые, но Евгения уже дважды работала в сезонном летнем загоне на "Вернадском".

Состав команды 25-й УАЕ был определен в конце января этого года. Почти все его участники – в возрасте до 40 лет, половина поедет работать в Антакртиду впервые.

В Антарктиде ученые будут исследовать изменения климата, магнитное поле Земли, "озоновую дыру", динамику популяций пингвинов, других животных и растений, приспособления живых организмов к экстремальным полярных условий, космическую погоду в ионосфере Земли и тому подобное.


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