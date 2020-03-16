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16 березня 2020, 15:34 4

У Рівному поліцейські оштрафували нардепа

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16 березня 2020, 15:34 4
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Народний депутат Олександр Аліксійчук порушив правила дорожнього руху, за що і був оштрафований поліцією
Фото: Cторінка Олександра Алексійчука у Facebook
Народний депутат Олександр Аліксійчук порушив правила дорожнього руху, за що і був оштрафований поліцією

Про спілкування з поліцейськими розповів сам депутат на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Сьогодні мав необережність зупинитися під знаком "зупинка заборонена". Довго думав, куди їхати далі, тому патруль поліції, що проїжджав поруч, швидко зупинився і чітко пояснив мені, що я вчинив порушення ПДР. Патрульні Козачок Анатолій Васильович і Йосипів Василь Петрович чітко виконали свою роботу і вже за 5 хв я мав на руках готова постанова з сумою оплати штрафу. Крім того, випала нагода скористатися додатком "ДІЯ" і це виявилось дійсно зручно. Дякую патрульним за об'єктивну та оперативну роботу, а я сплачу штраф й обіцяю бути уважнішим. Закон один для всіх!" - написав депутат і на прощання зробив селфі з поліцейськими.

Сьогодні мав необережність зупинитися "під знаком зупинка заборонена". Довго думав, куди їхати далі, тому патруль...

Опубліковано Олександром Аліксійчуком Неділя, 15 березня 2020 р.



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