У Рівному поліцейські оштрафували нардепа
Про спілкування з поліцейськими розповів сам депутат на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
"Сьогодні мав необережність зупинитися під знаком "зупинка заборонена". Довго думав, куди їхати далі, тому патруль поліції, що проїжджав поруч, швидко зупинився і чітко пояснив мені, що я вчинив порушення ПДР. Патрульні Козачок Анатолій Васильович і Йосипів Василь Петрович чітко виконали свою роботу і вже за 5 хв я мав на руках готова постанова з сумою оплати штрафу. Крім того, випала нагода скористатися додатком "ДІЯ" і це виявилось дійсно зручно. Дякую патрульним за об'єктивну та оперативну роботу, а я сплачу штраф й обіцяю бути уважнішим. Закон один для всіх!" - написав депутат і на прощання зробив селфі з поліцейськими.
Сьогодні мав необережність зупинитися "під знаком зупинка заборонена". Довго думав, куди їхати далі, тому патруль...Опубліковано Олександром Аліксійчуком Неділя, 15 березня 2020 р.
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