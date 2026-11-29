Фото: полиция

ДТП произошло 28 ноября около 1:40 в селе Свидово Чертковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Subaru Forester, двигаясь в направлении Черновцов, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Vivaro.

На месте ДТП погиб 35-летний водитель Subaru и его 41-летний пассажир. Оба – жители Чертковского района.

Водитель Opel Vivaro и две его пассажирки получили многочисленные травмы. Всех троих пострадавших, жителей Черновицкой области, госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 28 ноября на Закарпатье 17-летний водитель сбил велосипедиста и протянул его несколько метров. От полученных травм мужчина погиб.