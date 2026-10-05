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05 жовтня 2026, 16:47

На дорогах Тернопільщини за дві доби сталося дев’ять ДТП: травмувалися двоє дітей

05 жовтня 2026, 16:47
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Фото: поліція Тернопільської області
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Упродовж 3–4 жовтня на дорогах Тернопільщини слідчі поліції зареєстрували дев’ять дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок аварій одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали травми. Серед потерпілих — двоє неповнолітніх

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталася 3 жовтня близько 00:30 у селі Дичків. Водій мотоцикла Alfa не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та впав. Потерпілого з травмами госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Близько 7:40 у Тернополі на перехресті вулиць Лучаківського та Степана Будного зіткнулися три автомобілі. За попередніми даними, водій Ford, виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав переваги в русі та зіткнувся з Audi. Від удару Ford відкинуло за межі проїзної частини, де він врізався у припаркований Renault. Унаслідок ДТП водій Ford отримав тілесні ушкодження.

О 8:45 неподалік села Смиківці на автодорозі "Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине" сталася смертельна аварія. Водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажною спецтехнікою. Кермувальник легковика загинув на місці.

Ще одна ДТП сталася у Кременці на вулиці Симона Петлюри. Водій ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги мотоциклісту. Внаслідок зіткнення кермувальник двоколісника отримав численні травми та був госпіталізований до хірургічного відділення. Водієві автомобіля також надали медичну допомогу.

Близько 16:00 у Тернополі на велосипедній доріжці "Над Ставом" невстановлений транспортний засіб наїхав на 11-річного велосипедиста. Дитина отримала травми. Водій після ДТП залишив місце події, його особу встановлюють поліцейські.

Ще одна аварія сталася близько 19:40 на проспекті Злуки у Тернополі. Водій електросамоката у дворі будинку не впорався з керуванням та впав. Чоловіка госпіталізували до реанімації.

4 жовтня близько 13:00 у селі Котівка на автодорозі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече зіткнулися мотоцикл та автомобіль. За попередніми даними, 14-річний кермувальник мотоцикла врізався у ВАЗ, який здійснював маневр повороту. Неповнолітнього з переломами госпіталізували до травматологічного відділення.

Близько 14:30 у селі Вищі Луб’янки малолітній кермувальник електроскутера, виїжджаючи з другорядної дороги, зіткнувся з автомобілем. 11-річну дитину бригада швидкої допомоги доправила до лікарні.

Ще одна ДТП сталася близько 15:28 у Тернополі на вулиці Степана Будного. Автомобіль Toyota зіткнувся з Citroen, який зупинився для виконання повороту. Пасажирка Citroen отримала забої. Їй надали медичну допомогу амбулаторно.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та бути особливо уважними на перехрестях. Окремо правоохоронці нагадують про необхідність зважати на вразливих учасників дорожнього руху — дітей, велосипедистів та користувачів двоколісного транспорту.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня на Львівщині службове авто поліції збило 11-річну дитину. Хлопчика госпіталізували.

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