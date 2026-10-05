На дорогах Тернопольщины за двое суток произошло девять ДТП: травмировались двое детей

Фото: полиция Тернопольской области

В течение 3-4 октября на дорогах Тернопольщины следователи зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий один человек погиб, еще девять получили травмы. Среди пострадавших двое несовершеннолетних

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Первая авария произошла 3 октября около 00:30 в селе Дичков. Водитель мотоцикла Alfa не справился с управлением, съехал на обочину и упал. Пострадавший с травмами был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

Около 7:40 в Тернополе на перекрестке улиц Лучаковского и Степана Будного столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, водитель Ford, выезжая на круговой перекресток, не предпочел в движении и столкнулся с Audi. От удара Ford отбросило за пределы проезжей части, где он врезался в припаркованный Renault. В результате ДТП водитель Ford получил телесные повреждения.

В 8:45 возле села Смыковцы на автодороге "Стрый - Умань - Днепр - Изварино" произошла смертельная авария. Водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой спецтехникой. Водитель легковушки погиб на месте.

Еще одно ДТП произошло в Кременце на улице Симона Петлюры. Водитель ВАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не предпочел мотоциклисту. В результате столкновения водитель двухколесника получил многочисленные травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение. Водителю автомобиля также была оказана медицинская помощь.

Около 16:00 в Тернополе на велосипедной дорожке "Над Ставом" неустановленное транспортное средство наехал на 11-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы. Водитель после ДТП покинул место происшествия, его личность устанавливают полицейские.

Еще одна авария произошла около 19:40 на проспекте Соединения в Тернополе. Водитель электросамоката во дворе дома не справился с управлением и упал. Мужчину госпитализировали в реанимацию.

4 октября около 13:00 в селе Котовка на автодороге Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече столкнулись мотоцикл и автомобиль. По предварительным данным, 14-летний водитель мотоцикла врезался в ВАЗ, совершавший маневр поворота. Несовершеннолетнего с переломами госпитализировали в травматологическое отделение.

Около 14:30 в селе Высшие Лубянки малолетний водитель электроскутера, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем. 11-летнего ребенка бригада скорой помощи доставила в больницу.

Еще одно ДТП произошло около 15:28 в Тернополе на улице Степана Будного. Автомобиль Toyota столкнулся с Citroen, остановившимся для выполнения поворота. Пассажирка Citroen получила ушибы. Ей оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Полицейские призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и быть особенно внимательными на перекрестках. Отдельно правоохранители напоминают о необходимости учитывать уязвимых участников дорожного движения — детей, велосипедистов и пользователей двухколесного транспорта.

Напомним, утром 3 октября во Львовской области служебный автомобиль полиции сбил 11-летнего ребенка. Мальчик был госпитализирован.