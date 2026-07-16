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16 липня 2026, 20:30

На Хмельниччині в ОВА обговорили питання щодо підтримки ветеранів

16 липня 2026, 20:30
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Фото з відкритих джерел
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У Хмельницькій обласній адміністрації провели зустріч. Темою стала міжінституційна взаємодія з питань реабілітації та реінтеграції ветеранів і демобілізованих осіб, які перебувають на обліку в органах пробації

Про це повідомляє Хмельницькій ОВА, передає RegioNews.

Відомо, що ініціаторами зустрічі стали ГО "Захист Держави", Управління з питань ветеранської політики Хмельницької ОДА та Філія ДУ "Центр пробації" у Хмельницькій області.

До зустрічі долучились заступник начальника Хмельницької ОВА Костянтин Кордонський, начальниця управління з питань ветеранської політики ОВА Інна Пікало, начальник Філії ДУ "Центр пробації" у Хмельницькій області Юрій Скиба, керівниця Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави", адвокат Оксана Каденко, заступник голови постійної комісії Хмельницької обласної ради з питань реалізації Національної стратегії ветеранської політики Олександр Розізнаний, представники Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, ветерани, члени їхніх родин, представники громадських і благодійних організацій, а також експерти.

Під час розмови обговорили посилення взаємодії для підтримки ветеранів. Зокрема, увагу приділили процесам реінтеграції та ресоціалізації, співпраці поліції з ветеранською спільнотою у запобіганні правопорушенням, а також чинникам, які впливають на успішну соціальну адаптацію демобілізованих осіб.

"Підтримка ветеранів і демобілізованих осіб потребує скоординованої роботи всіх відповідальних служб та організацій. Обласна військова адміністрація відкрита до співпраці й готова сприяти налагодженню ефективної взаємодії між установами, щоб кожен ветеран мав доступ до необхідної допомоги та можливостей для повернення до повноцінного життя", - наголосив Костянтин Кордонський.

Нагадаємо, раніше у Рівному представили освітню програму "Захист України", яка передбачає безкоштовне навчання для ветеранів та учасників бойових дій і відкриває можливість здобути нову професію в освітній сфері.

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