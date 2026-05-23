Побиття ветерана у Києві: працівників ТЦК відправлять у бойові частини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Командування Сухопутні війська Збройних Сил повідомило про рішення щодо військовослужбовців, причетних до конфлікту з ветераном у Києві

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, передає RegioNews.

Зазначається, що винних посадових осіб планують перевести для подальшого проходження служби до бойових підрозділів.

Як відомо, йдеться про інцидент за участі ветерана війни Артема Мороза та представників ТЦК і СП Шевченківського району столиці.

За інформацією командування, під час проведення заходів оповіщення між ветераном та військовослужбовцем виник конфлікт, у ході якого представник ТЦК застосував фізичну силу. У Сухопутних військах наголосили, що такі дії "не можуть бути нічим виправдані".

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Потерпілому видали направлення на судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості травм.

У командуванні також заявили, що керівництво Київського міського ТЦК та СП підтримує зв’язок із ветераном та вже офіційно перепросило за дії військовослужбовця.

"Взаємодія з людьми має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. Гідність і права ветеранів війни – абсолютний пріоритет для Збройних сил України", – наголосили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, раніше у Київському міському ТЦК та СП заявили, що військовослужбовців і керівництво, причетних до побиття ветерана Артема Мороза у Києві, притягнуть до дисциплінарної відповідальності.