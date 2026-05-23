16:57  23 травня
На Черкащині у ставку знайшли тіло хлопця, якого шукали майже тиждень
15:40  23 травня
Бій Усик – Верховен у Єгипті: коли стартує поєдинок
12:43  23 травня
Смертельний наїзд потяга у Львові: загинув 20-річний чоловік
UA | RU
UA | RU
23 травня 2026, 17:35

Побиття ветерана у Києві: працівників ТЦК відправлять у бойові частини

23 травня 2026, 17:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Командування Сухопутні війська Збройних Сил повідомило про рішення щодо військовослужбовців, причетних до конфлікту з ветераном у Києві

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, передає RegioNews.

Зазначається, що винних посадових осіб планують перевести для подальшого проходження служби до бойових підрозділів.

Як відомо, йдеться про інцидент за участі ветерана війни Артема Мороза та представників ТЦК і СП Шевченківського району столиці.

За інформацією командування, під час проведення заходів оповіщення між ветераном та військовослужбовцем виник конфлікт, у ході якого представник ТЦК застосував фізичну силу. У Сухопутних військах наголосили, що такі дії "не можуть бути нічим виправдані".

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Потерпілому видали направлення на судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості травм.

У командуванні також заявили, що керівництво Київського міського ТЦК та СП підтримує зв’язок із ветераном та вже офіційно перепросило за дії військовослужбовця.

"Взаємодія з людьми має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. Гідність і права ветеранів війни – абсолютний пріоритет для Збройних сил України", – наголосили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, раніше у Київському міському ТЦК та СП заявили, що військовослужбовців і керівництво, причетних до побиття ветерана Артема Мороза у Києві, притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Сухопутні війська ТЦК ветеран скандал Побиття бойова часть фронт переведення військових
Побиття ветерана в Києві: у ТЦК зробили заяву
22 травня 2026, 17:55
На Харківщині водій скоїв наїзд на поліцейського, аби уникнути візиту до ТЦК
20 травня 2026, 16:24
Всі новини »
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
На Сумщині п'яний 64-річний водій мотоблока загинув у ДТП
23 травня 2026, 18:59
Дрони СБУ рознесли бази РФ на Луганщині: понад 80 окупантів убито та поранено
23 травня 2026, 18:23
Масштабна пожежа спалахнула на горі Пікуй на Львівщині
23 травня 2026, 17:46
На Черкащині у ставку знайшли тіло хлопця, якого шукали майже тиждень
23 травня 2026, 16:57
Санкції за удари по Україні: понад 100 російських військових під обмеженнями
23 травня 2026, 16:16
Бій Усик – Верховен у Єгипті: коли стартує поєдинок
23 травня 2026, 15:40
Удар РФ по траурній колоні в Сумах: у лікарні помер один із постраждалих
23 травня 2026, 15:19
За 1700 км від України: СБУ вдарила по ключовому підприємству російської оборонки
23 травня 2026, 14:46
Парадокси президентства Володимира Зеленського
23 травня 2026, 14:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »