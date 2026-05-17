17 травня 2026, 12:45

РФ заявила про атаку 586 дронів: частина летіла на Москву

Російське Міністерство оборони заявило про масовану атаку безпілотників та нібито знищення 586 українських БпЛА

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними Міноборони РФ, спочатку йшлося про 556 "збитих" дронів уночі, а згодом – ще про 30 вранці 17 травня.

Російська сторона стверджує, що протиповітряна оборона працювала у 14 регіонах РФ, а також в окупованому Криму та над акваторіями Чорного й Азовського морів.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що над столицею та поблизу міста нібито було збито близько 130 безпілотників. За його словами, внаслідок атаки у Москві поранено 12 людей.

Також повідомляється, що біля Московського НПЗ постраждала зміна будівельників, однак роботу підприємства нібито не було порушено.

Жителі Москви та області ділилися інформацією про велику кількість вибухів. У Зеленограді виникли пожежі, одна з них – в місцевому технопарку Елма.

На сайті технопарку, основними напрямами його діяльності є виробництво електронної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробка різних матеріалів, науково-дослідна діяльність, сфера інформаційних технологій, виробництво товарів широкого вжитку.

У технопарку працюють понад 150 підприємств-резидентів, а його загальна площа становить 60 тис м². Раніше він уже зазнавав атаки – у травні 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили застосували "далекобійні санкції" по нафтовому об'єкту в російському Ярославлі. Глава держави подякував ЗСУ та розвідці "за такий прояв справедливості".

Україна РФ російська армія дрони Міноборони атака наслідки
