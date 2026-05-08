Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліцейські затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки та побитті її цеглиною

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews .

До правоохоронців звернулася 42-річна жінка. Вона повідомила, що на залізничному вокзалі міста Харкова познайомилася з чоловіком, який пообіцяв допомогти з орендою житла. Замість квартири зловмисник привів потерпілу до покинутої будівлі у Холодногірському районі міста.

Там він застосував фізичну силу, завдав жінці ударів цеглиною по голові та, погрожуючи розправою, зґвалтував її. Потерпілій вдалося втекти та звернутися за медичною допомогою.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зловмисником виявився неодноразово судимий 49-річний чоловік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, що суд виніс обвинувальний вирок чоловіку, який протягом 2020–2021 років вчиняв сексуальне насильство над дітьми на Одещині.