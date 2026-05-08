13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 15:51

Заманив у закинуту будівлю та бив цеглиною: у Харкові рецидивіст зґвалтував жінку

08 травня 2026, 15:51
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

У Харкові поліцейські затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки та побитті її цеглиною

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулася 42-річна жінка. Вона повідомила, що на залізничному вокзалі міста Харкова познайомилася з чоловіком, який пообіцяв допомогти з орендою житла. Замість квартири зловмисник привів потерпілу до покинутої будівлі у Холодногірському районі міста.

Там він застосував фізичну силу, завдав жінці ударів цеглиною по голові та, погрожуючи розправою, зґвалтував її. Потерпілій вдалося втекти та звернутися за медичною допомогою.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зловмисником виявився неодноразово судимий 49-річний чоловік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, що суд виніс обвинувальний вирок чоловіку, який протягом 2020–2021 років вчиняв сексуальне насильство над дітьми на Одещині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
згвалтування Харків затримання напад
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
СБУ вивела з ладу ключову установку на одному з найбільших НПЗ Росії
08 травня 2026, 17:21
У Києві запустили потужний дизель-комплекс для критичних об’єктів
08 травня 2026, 16:57
Втратило маму через вогонь: у зоні відчуження ДСНСники врятували лосеня
08 травня 2026, 16:46
У Тернополі загорівся бар колишнього мера
08 травня 2026, 16:35
Трагедія у Харкові: з’явились подробиці загибелі 4-річного хлопчика
08 травня 2026, 15:59
Алкоголь відомих брендів під виглядом дипвантажу: в Україні викрили схему контрабанди на 4 млн грн
08 травня 2026, 14:43
Співмешканка замначальника київської поліції веде бізнес з колаборантом - ЗМІ
08 травня 2026, 14:25
На Одещині військовий намагався переправити трьох чоловіків до Придністров’я
08 травня 2026, 14:15
Третя серія "плівок Міндіча": нові деталі втечі Цукермана і Міндіча (Оновлено)
08 травня 2026, 14:07
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »