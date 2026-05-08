08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
07:23  08 травня
На Прикарпатті водій після ДТП утік з лікарні та ховався тижнями
01:55  08 травня
Зірка "Левів на джипі" розкрив, коли в нього буде весілля
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 09:35

Вибухи за 700 км від України: Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту в Ярославлі

08 травня 2026, 09:35
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили застосували "далекобійні санкції" по нафтовому об'єкту в російському Ярославлі

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни", – зазначив Зеленський.

Президент подякував ЗСУ та розвідці "за такий прояв справедливості".

"Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 травня, в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Крім цього, під атаку потрапила Москва та Ростов.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ НПЗ атака ЗСУ Зеленський Володимир Ярославаль вибух пожежа
Сили ППО вночі знешкодили 56 із 67 російських безпілотників
08 травня 2026, 08:13
Сили оборони ліквідували за добу понад 1100 російських окупантів – Генштаб
08 травня 2026, 07:20
ЗСУ уразили російський носій "Калібрів" у Каспійському морі
07 травня 2026, 19:17
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
У Києві судитимуть іноземця, який погрожував перехожим гранатою
08 травня 2026, 10:54
Російських підрозділів на території Білорусі наразі немає – ДПСУ
08 травня 2026, 10:40
Майно на 4,8 млн грн: начальник податкової Полтавщини під прицілом САП
08 травня 2026, 10:36
На Львівщині жінка до напівсмерті побила батька кочергою
08 травня 2026, 10:28
Через обстріли без світла залишаються споживачі у чотирьох областях, – Міненерго
08 травня 2026, 10:14
Харківщина під масованим вогнем: постраждали 9 людей, серед них діти
08 травня 2026, 09:59
На Львівщині зіткнулися два мотоцикли: серед постраждалих – 14-річний підліток
08 травня 2026, 09:50
Чому іноді почуття тривоги з'являється без видимих причин
08 травня 2026, 09:46
На Прикарпатті сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі
08 травня 2026, 09:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Всі блоги »