Вибухи за 700 км від України: Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту в Ярославлі

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили застосували "далекобійні санкції" по нафтовому об'єкту в російському Ярославлі

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни", – зазначив Зеленський.

Президент подякував ЗСУ та розвідці "за такий прояв справедливості".

"Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 травня, в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Крім цього, під атаку потрапила Москва та Ростов.