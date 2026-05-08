Пожежа в Чорнобильській зоні: радіаційний фон в Україні у нормі

Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України, зокрема на півночі Київської області, залишається стабільною

Про це повідомила пресслужба МВС та ДСНС, передає RegioNews.

За даними Національної гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.

У службі закликали громадян у разі появи суперечливої інформації орієнтуватися виключно на офіційні джерела.

Нагадаємо, в Зоні відчуження триває ліквідація масштабної пожежі, яка стрімко поширюється через сильні пориви вітру та посуху. Наразі вогонь охопив уже понад 1100 гектарів лісового масиву.