11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
07:23  08 травня
На Прикарпатті водій після ДТП утік з лікарні та ховався тижнями
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 11:37

Пожежа в Чорнобильській зоні: радіаційний фон в Україні у нормі

08 травня 2026, 11:37
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Київщини
Читайте также
на русском языке

Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України, зокрема на півночі Київської області, залишається стабільною

Про це повідомила пресслужба МВС та ДСНС, передає RegioNews.

За даними Національної гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.

У службі закликали громадян у разі появи суперечливої інформації орієнтуватися виключно на офіційні джерела.

Нагадаємо, в Зоні відчуження триває ліквідація масштабної пожежі, яка стрімко поширюється через сильні пориви вітру та посуху. Наразі вогонь охопив уже понад 1100 гектарів лісового масиву.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область Чернобильска зона пожежа рятувальники ДСНС радіація
На Київщині у Зоні відчуження вирує масштабна пожежа на площі 1100 гектарів
08 травня 2026, 07:59
На Рівненщині ліквідовують пожежі у лісах: збитки сягнули 113 млн грн
07 травня 2026, 20:56
На Чернігівщині через обстріли палає 2400 гектарів лісу біля кордону з РФ
07 травня 2026, 13:09
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Підрив автівки військового у Дніпрі: одного з виконавців затримали під час спроби втечі за кордон
08 травня 2026, 13:17
Парад Путіна без Сі: куди зникли союзники Кремля
08 травня 2026, 13:11
У Дніпрі жінка закінчила сварку з чоловіком смертельним ударом ножем
08 травня 2026, 13:00
У дитсадку Львова спалах кишкової інфекції: підтверджено два випадки сальмонельозу
08 травня 2026, 12:52
На трасі на Київщині вантажівка протаранила мікроавтобус: троє людей у лікарні
08 травня 2026, 12:46
Лісова пожежа на Чернігівщині повернула у бік РФ: вогонь охопив тисячі гектарів
08 травня 2026, 12:39
Прикордонники показали, як нищать окупантів, які "прикидаються кущами"
08 травня 2026, 12:30
Незаконна вирубка лісу на Черкащині: посадовцю лісгоспу оголосили підозру
08 травня 2026, 12:07
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
08 травня 2026, 11:55
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08 травня 2026, 11:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »