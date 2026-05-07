07 травня 2026, 13:09

На Чернігівщині через обстріли палає 2400 гектарів лісу біля кордону з РФ

Скриншот із відео
У Чернігівській області вогонь охопив близько 2400 гектарів лісу поблизу кордону з Росією

Про це повідомляє ДП "Ліси України", передає RegioNews.

Пожежа виникла на території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва. Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства.

Йдеться про п'ятикілометрову прикордонну зону, до якої лісівники не мають доступу через безпекову ситуацію. Вогонь поширюється в умовах постійної загрози обстрілів та атак безпілотників.

Для стримування пожежі залучено всі сили лісової охорони. На місцях створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити подальшого поширення вогню на території, до яких є доступ.

У підприємстві зазначають, що техніка працює під прикриттям засобів радіоелектронної боротьби, оскільки ворог атакує будь-які об'єкти в зоні ураження. Через постійну загрозу БпЛА повноцінне гасіння ускладнене.

Нагадаємо, на Закарпатті протягом 6 травня рятувальники намагалися приборкати вогонь, що охопив територію Свалявського лісництва. Площа займання сягнула 75 гектарів. Було задіяно 96 рятувальників та 22 одиниці техніки.

Чернігівська область ліс пожежа кордон РФ обстріли рятувальники
