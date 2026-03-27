В Тернопольской области во время сжигания сухой травы погиб 71-летний мужчина
Несчастный случай произошел в селе Мыслова Подволочиской общины в пятницу, 27 марта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.
По предварительным данным, погибший сжигал сухую траву на приусадебном участке.
Вероятно, из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на 71-летнего мужчину. Его 72-летний родственник, ставший свидетелем происшествия, пытался спасти потерпевшего, однако не смог. Человек погиб на месте.
Другого мужчину с термическими ожогами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним, в Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчик. Трагедия произошла 12 марта.
