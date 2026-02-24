21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 15:38

Водій Glovo збив пішохода в центрі Тернополя

24 лютого 2026, 15:38
Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Читайте также
на русском языке

21-річний водій мопеда збив пішохода в центрі Тернополя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, аварія трапилася 23 лютого близько 14:30 на вулиці Шашкевича. 21-річний тернополянин, керуючи мопедом, допустив наїзд на пішохода 2002 року народження. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. У результаті аварії потерпілого доправили до лікарні, але після надання медичної допомоги відпустили за місцем проживання.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Як повідомлялось, на Тернопільщині п’яний працівник ТЦК збив дорожній знак і протаранив поліцейський автомобіль. Аварія сталась у містечку Бережани.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль Тернопільська область ДТП пішохід
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
У Тернополі в ДТП загинули двоє співробітників ДСНС
22 лютого 2026, 14:06
Герой України з Тернопільщини став новим командиром 32-ї окремої механізованої бригади
21 лютого 2026, 10:18
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
24 лютого 2026, 21:16
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
24 лютого 2026, 20:43
У Києві пролунав потужний вибух
24 лютого 2026, 20:26
З лікарні виписали 17-річного хлопця, який постраждав під час теракту у Львові
24 лютого 2026, 20:06
Колишнього нардепа будуть судити за російську пропаганду - ДБР
24 лютого 2026, 19:55
Навала "працівників банку": на Буковині аферисти вкрали в людей чверть мільйона
24 лютого 2026, 19:35
Стало відомо, як відключатимуть світло 25 лютого
24 лютого 2026, 19:29
У Житомирі жорстоко побили 14-річну дівчинку
24 лютого 2026, 19:15
"Ворожа арта замовкає": прикордонники показали, як нищили "Град" на Донеччині
24 лютого 2026, 18:55
Збереження держави і українського народу в умовах довгої війни залишається нашим головним завданням
24 лютого 2026, 18:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »