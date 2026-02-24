Водій Glovo збив пішохода в центрі Тернополя

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, аварія трапилася 23 лютого близько 14:30 на вулиці Шашкевича. 21-річний тернополянин, керуючи мопедом, допустив наїзд на пішохода 2002 року народження. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. У результаті аварії потерпілого доправили до лікарні, але після надання медичної допомоги відпустили за місцем проживання.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

