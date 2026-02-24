На Волині п'яну виховательку в наручниках вивели із дитячого садочка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Ковелі в одному з дитячих садків батьки виявили виховательку, яка перебувала у нетверезому стані. Згодом її вивели із закладу в наручниках поліцейські

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Конкурент".

За словами батьків, обурливий випадок трапився у закладі дошкільної освіти №2 "Берізка".

Коли вони прийшли забирати дітей до садочка, виявили, що вихователька (пані Л.) мала зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Після розмови на місце події викликали поліцію.

Зі слів очевидців, двоє патрульних не змогли переконати жінку пройти медичну експертизу, тому викликали додатковий наряд.

Згодом її нібито вивели із закладу у наручниках.

В патрульній поліції Волинської області підтвердили, що 23 лютого отримали повідомлення про те, що працівниця дитячого садка може перебувати на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння.

