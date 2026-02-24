На Львівщині офіцер ЗСУ під час відпустки втік до РФ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Залізничний районний суд міста Львова заочно засудив до довічного позбавлення волі колишнього начальника групи однієї з військових частин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Йдеться про 48-річного екскапітана, який обіймав посаду начальника групи підготовки та регламенту бортових засобів системи державного розпізнавання військової частини у Львівській області.

У березні 2024 року він офіційно отримав відпустку нібито для поїздки до Туреччини. Однак, як встановило слідство, військовий заздалегідь спланував втечу. Через месенджери узгодив свої дії з родичами, які перебували на тимчасово окупованій території та в РФ. Після виїзду з України через Молдову він дістався Туреччини, а згодом – до РФ.

"Перебуваючи на території росії, фігурант надав представникам спецслужб держави-агресора доступ до своїх облікових записів і техніки, а також передав інформацію про дислокацію військової частини, особовий склад, техніку та інші відомості з обмеженим доступом. У визначений день після завершення відпустки він до військової частини не повернувся", – йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним у дезертирстві в умовах воєнного стану та державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Офіцера заочно засудили до довічного ув’язнення.

