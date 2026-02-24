21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
24 лютого 2026, 14:54

На Львівщині офіцер ЗСУ під час відпустки втік до РФ

24 лютого 2026, 14:54
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Залізничний районний суд міста Львова заочно засудив до довічного позбавлення волі колишнього начальника групи однієї з військових частин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Йдеться про 48-річного екскапітана, який обіймав посаду начальника групи підготовки та регламенту бортових засобів системи державного розпізнавання військової частини у Львівській області.

У березні 2024 року він офіційно отримав відпустку нібито для поїздки до Туреччини. Однак, як встановило слідство, військовий заздалегідь спланував втечу. Через месенджери узгодив свої дії з родичами, які перебували на тимчасово окупованій території та в РФ. Після виїзду з України через Молдову він дістався Туреччини, а згодом – до РФ.

"Перебуваючи на території росії, фігурант надав представникам спецслужб держави-агресора доступ до своїх облікових записів і техніки, а також передав інформацію про дислокацію військової частини, особовий склад, техніку та інші відомості з обмеженим доступом. У визначений день після завершення відпустки він до військової частини не повернувся", – йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним у дезертирстві в умовах воєнного стану та державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Офіцера заочно засудили до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці січня у Львівській області викрили розкрадання на дронах для ЗСУ. Йдеться про 1,5 млн грн.

суд ДБР вирок офіцер Львівська область військовослужбовці
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
