24 февраля 2026, 15:38

Водитель Glovo сбил пешехода в центре Тернополя

24 февраля 2026, 15:38
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

21-летний водитель мопеда сбил пешехода в центре Тернополя. Правоохранители открыли уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, авария произошла 23 февраля около 14.30 на улице Шашкевича. 21-летний житель Тернополя, управляя мопедом, допустил наезд на пешехода 2002 года рождения. Потерпевший переходил дорогу за пределами пешеходного перехода. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили по месту жительства.

У водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Как сообщалось, в Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль. Авария произошла в городке Бережаны.

