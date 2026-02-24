Військового РФ судитимуть за насильство під час окупації Київщини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця з Росії, обвинуваченого у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Київської області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у березні 2022 року, коли населені пункти регіону перебували під контролем російських військ, обвинувачений скористався становищем місцевої жінки, яка не могла покликати на допомогу, і вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Військовий служив у 37 окремій гвардійській мотострілецькій бригаді 36 загальновійськової армії східного військового округу збройних сил росії (в/ч № 69647, республіка Бурятія).

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Зафіксовані українськими правоохоронцями випадки свідчать, що подібні злочини російських військових використовуються як метод ведення війни для залякування цивільного населення.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення органи прокуратури задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України. Понад 210 тис. із них − воєнні злочини. Для понад 200 злочинців уже є вироки українських судів.