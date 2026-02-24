21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 15:58

Військового РФ судитимуть за насильство під час окупації Київщини

24 лютого 2026, 15:58
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця з Росії, обвинуваченого у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Київської області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у березні 2022 року, коли населені пункти регіону перебували під контролем російських військ, обвинувачений скористався становищем місцевої жінки, яка не могла покликати на допомогу, і вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Військовий служив у 37 окремій гвардійській мотострілецькій бригаді 36 загальновійськової армії східного військового округу збройних сил росії (в/ч № 69647, республіка Бурятія).

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Зафіксовані українськими правоохоронцями випадки свідчать, що подібні злочини російських військових використовуються як метод ведення війни для залякування цивільного населення.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення органи прокуратури задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України. Понад 210 тис. із них − воєнні злочини. Для понад 200 злочинців уже є вироки українських судів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область війна РФ окупанти окупація насильство суд воєнний злочин
За чотири роки Росія здійснила майже 5 800 атак на енергосистему України
24 лютого 2026, 11:32
Повномасштабне вторгнення РФ в Україні: 240 тис. злочинів, 1 100 підозр і 240 вироків
24 лютого 2026, 10:35
Зеленський показав бункер на Банковій та звернувся до українців
24 лютого 2026, 09:05
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
24 лютого 2026, 21:16
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
24 лютого 2026, 20:43
У Києві пролунав потужний вибух
24 лютого 2026, 20:26
З лікарні виписали 17-річного хлопця, який постраждав під час теракту у Львові
24 лютого 2026, 20:06
Колишнього нардепа будуть судити за російську пропаганду - ДБР
24 лютого 2026, 19:55
Навала "працівників банку": на Буковині аферисти вкрали в людей чверть мільйона
24 лютого 2026, 19:35
Стало відомо, як відключатимуть світло 25 лютого
24 лютого 2026, 19:29
У Житомирі жорстоко побили 14-річну дівчинку
24 лютого 2026, 19:15
"Ворожа арта замовкає": прикордонники показали, як нищили "Град" на Донеччині
24 лютого 2026, 18:55
Збереження держави і українського народу в умовах довгої війни залишається нашим головним завданням
24 лютого 2026, 18:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »