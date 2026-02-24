21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 15:24

У Запоріжжі презентували пам'ятні монети, присвячені прифронтовим регіонам

24 лютого 2026, 15:24
Читайте также на русском языке
Фото: "Справжнє"
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі на острові Хортиця презентували три нові обігові монети з серії "Ми сильні. Ми разом", які Нацбанк увів в обіг 24 лютого 2026 року

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Монети присвячені трьом прифронтовим регіонам: Запорізькій, Харківській та Херсонській області.

Номінал кожної монети – 10 гривень. Виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Аверс ідентичний до обігової монети 10 гривень зразка 2018 року, а на реверсі – стилізована карта України з чіткими адміністративними межами та виділеною областю, якій присвячена монета.

"На кожній монеті виокремлено один із регіонів, якому вона присвячена, – Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина. Щоб підкреслити просту й незаперечну істину: кожен із них – невід’ємна частина Української держави. Саме таке послання несуть у собі наші нові монети", – пояснив голова Нацбанку.

Дизайн реверсу розробила Олександра Кучинська, художник аверсу та скульптор – Володимир Дем’яненко.

Монети є законним платіжним засобом на території України та прийматимуться без обмежень за всіма видами платежів. У готівковий обіг поступово введуть по 2 млн штук кожної монети.

Серію започаткували торік. У ній вже вийшли монети, присвячені Автономній республіці Крим, Донецькій і Луганській областям.

За словами Пишного, випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026-2027 років. Загалом в обіг введуть 54 млн монет, присвячених областям України.

Нагадаємо, в кінці грудня 2025 року в Україні презентували нові пам'ятні 10-гривневі монети, що символізують єдність країни та нагадують про її територіальну цілісність. Випуск монет символічно збігся з річницею Всеукраїнського референдуму 1991 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НБУ Харків Херсон Запоріжжя Хортиця прифронтові території монети
Без "зайвих" тривог: у Харкові скоротили їхню тривалість на 44%
23 лютого 2026, 08:38
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
24 лютого 2026, 21:16
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
24 лютого 2026, 20:43
У Києві пролунав потужний вибух
24 лютого 2026, 20:26
З лікарні виписали 17-річного хлопця, який постраждав під час теракту у Львові
24 лютого 2026, 20:06
Колишнього нардепа будуть судити за російську пропаганду - ДБР
24 лютого 2026, 19:55
Навала "працівників банку": на Буковині аферисти вкрали в людей чверть мільйона
24 лютого 2026, 19:35
Стало відомо, як відключатимуть світло 25 лютого
24 лютого 2026, 19:29
У Житомирі жорстоко побили 14-річну дівчинку
24 лютого 2026, 19:15
"Ворожа арта замовкає": прикордонники показали, як нищили "Град" на Донеччині
24 лютого 2026, 18:55
Збереження держави і українського народу в умовах довгої війни залишається нашим головним завданням
24 лютого 2026, 18:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »