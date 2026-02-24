У Запоріжжі презентували пам'ятні монети, присвячені прифронтовим регіонам

Фото: "Справжнє"

У Запоріжжі на острові Хортиця презентували три нові обігові монети з серії "Ми сильні. Ми разом", які Нацбанк увів в обіг 24 лютого 2026 року

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Монети присвячені трьом прифронтовим регіонам: Запорізькій, Харківській та Херсонській області.

Номінал кожної монети – 10 гривень. Виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Аверс ідентичний до обігової монети 10 гривень зразка 2018 року, а на реверсі – стилізована карта України з чіткими адміністративними межами та виділеною областю, якій присвячена монета.

"На кожній монеті виокремлено один із регіонів, якому вона присвячена, – Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина. Щоб підкреслити просту й незаперечну істину: кожен із них – невід’ємна частина Української держави. Саме таке послання несуть у собі наші нові монети", – пояснив голова Нацбанку.

Дизайн реверсу розробила Олександра Кучинська, художник аверсу та скульптор – Володимир Дем’яненко.

Монети є законним платіжним засобом на території України та прийматимуться без обмежень за всіма видами платежів. У готівковий обіг поступово введуть по 2 млн штук кожної монети.

Серію започаткували торік. У ній вже вийшли монети, присвячені Автономній республіці Крим, Донецькій і Луганській областям.

За словами Пишного, випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026-2027 років. Загалом в обіг введуть 54 млн монет, присвячених областям України.

Нагадаємо, в кінці грудня 2025 року в Україні презентували нові пам'ятні 10-гривневі монети, що символізують єдність країни та нагадують про її територіальну цілісність. Випуск монет символічно збігся з річницею Всеукраїнського референдуму 1991 року.