В Одесі працівника закладу громадського харчування мобілізували прямо з кухні
В місті зафіксували черговий випадок порушення правил мобілізації
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
За словами очевидців, невідомі особи у цивільному одязі зайшли в заклад громадського харчування і "мобілізували" працівника прямо з кухні.
Нагадаємо, днями в Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК. В мережі опублікували відео інциденту.
