В громаде на Тернопольщине упали обломки российского дрона
В среду, 30 апреля, на территории Шумской громады в Тернопольской области упали обломки вражеского беспилотника
Об этом сообщил глава Шумской громады Вадим Боярский, передает RegioNews.
"На территории нашей громады зафиксировано падение обломков средств поражения за пределами населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 30 апреля (с 21:30 29 апреля) россияне атаковали Украину 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 50 из 108 дронов, еще 22 – локационно потеряны.
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
Во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников
30 апреля 2025, 15:59В Днепре правоохранитель снимал военнообязанных с базы розыска ТЦК за взятку
30 апреля 2025, 15:55Защищал честь брата: на Волыни мужчина напал человека с молотком – потерпевший чуть не умер
30 апреля 2025, 15:45Минздрав готовит списки на разбронирование некоторых медиков по запросу Минобороны
30 апреля 2025, 15:38В Черкасской области аферист украл у вдовы военного деньги, которые она получила после гибели мужа
30 апреля 2025, 15:25Синоптики предупреждают о резком похолодании почти по всей Украине
30 апреля 2025, 15:17К использованию в ВСУ допустили украинские зарядные станции Titanium
30 апреля 2025, 15:12На Буковине несовершеннолетняя организовала фейковый онлайн-магазин
30 апреля 2025, 14:57Столкновение авто на Житомирщине: пострадали четверо мужчин
30 апреля 2025, 14:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все блоги »