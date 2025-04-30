фото: Боярский

В среду, 30 апреля, на территории Шумской громады в Тернопольской области упали обломки вражеского беспилотника

Об этом сообщил глава Шумской громады Вадим Боярский, передает RegioNews.

"На территории нашей громады зафиксировано падение обломков средств поражения за пределами населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 апреля (с 21:30 29 апреля) россияне атаковали Украину 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 50 из 108 дронов, еще 22 – локационно потеряны.