У Тернополі на виробництві 23-річний працівник потрапив під навантажувач
Інцидент стався днями на підприємстві у Тернополі. Молодик звернувся до лікарні з травмою середнього ступеня тяжкості
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Як виявилось, 25-річний молодик працює на підприємстві комірником. Через власну необережність та неуважність він зайшов у "сліпу зону" навантажувача, який у цей момент рухався заднім ходом. Як наслідок – транспорт травмував ногу працівника.
За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині 47-річний працівник отримав важкі травми у цеху.
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