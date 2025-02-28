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Інцидент стався днями на підприємстві у Тернополі. Молодик звернувся до лікарні з травмою середнього ступеня тяжкості

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як виявилось, 25-річний молодик працює на підприємстві комірником. Через власну необережність та неуважність він зайшов у "сліпу зону" навантажувача, який у цей момент рухався заднім ходом. Як наслідок – транспорт травмував ногу працівника.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині 47-річний працівник отримав важкі травми у цеху.