У Тернополі майор застав дружину у готелі з коханцем і застрелив його, — ЗМІ

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У ніч проти 21 липня у Тернополі, в одному із готелів міста сталася стрілянина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Тернополяни".

За інформацією видання, стрілянина сталася 21 липня, близько 3 години ночі по вулиці Степана Будного, у готелі "Стелла".

"Майор, перебуваючи на третьому поверсі даного готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем - головним сержантом одного із прикордонних загонів", - йдеться у публікації.

Зазначається, що чоловік шість разів вистрелив у сержанта з пістолета Glok-17. Сержант загинув.

Наразі офіційних коментарів щодо ситуації з боку правоохоронних органів немає.

Нагадаємо, як повідомлялося, зранку 19 липня біля ринку Привоз в Одесі стався конфлікт, під час якого поліцейські відкрили вогонь.