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10 вересня 2021, 17:29 816

На Тернопільщині затримали "кримінального авторитета" з Росії

10 вересня 2021, 17:29 816
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Фото: Сайт СБУ
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Служба безпеки затримала на Тернопільщині "кримінального авторитета" з Росії, відомого під прізвиськом "Рома Попенок"

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що переховуючись в Україні, злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни. Він у російському кримінальному середовищі високе становище і перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю РФ.

Чоловік переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

Співробітники СБУ затримали злочинця за місцем його переховування у м. Кременець Тернопільської області. У встановленому порядку затриманого передано працівникам Національної поліції.

Нагадаємо, днями СБУ затримала "смотрящего", який понад 10 років тероризував Кривий ріг.

кримінал кримінальна справа затримання Тернопіль Тернопільська область

 
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