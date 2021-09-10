На Тернопільщині затримали "кримінального авторитета" з Росії

Фото: Сайт СБУ

Служба безпеки затримала на Тернопільщині "кримінального авторитета" з Росії, відомого під прізвиськом "Рома Попенок"

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що переховуючись в Україні, злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни. Він у російському кримінальному середовищі високе становище і перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю РФ.

Чоловік переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

Співробітники СБУ затримали злочинця за місцем його переховування у м. Кременець Тернопільської області. У встановленому порядку затриманого передано працівникам Національної поліції.

Нагадаємо, днями СБУ затримала "смотрящего", який понад 10 років тероризував Кривий ріг.