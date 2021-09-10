На Тернопольщине задержали "криминального авторитета" из России

Фото: Сайт СБУ

Служба безопасности задержала на Тернопольщине "криминального авторитета" из России, известного под прозвищем "Рома Попенок"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что находясь в Украине, преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны. Он в российской криминальной среде и находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью РФ.

Мужчина скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя.

Сотрудники СБУ задержали преступника по месту его сокрытия в г. Кременец Тернопольской области. В установленном порядке задержанный передан работникам Национальной полиции.

Напомним, на днях СБУ задержала "смотрящего", который более 10 лет терроризировал Кривой Рог.