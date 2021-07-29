На Тернопільщині у водоймах загинули двоє людей, серед них - підліток
Рятувальники Тернопільської області повідомили про вилучення з водойм тіл двох людей - 17-річного підлітка та ще одного дорослого чоловіка. Ймовірна причина смерті обох - утоплення
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС області.
Тіло підлітка дістали з води місцеві мешканці с. Вербівці. Загиблим виявився неповнолітній місцевий житель 2004 року народження.
Тілo вилученo з вoди жителями села. Ймoвірна причина смерті - утoплення. Oбставини пoдії з’ясoвуються співрoбітниками пoліції", - йдеться у повідомленні.
Також чергові рятувальники вилучили та транспортували тіло чоловіка 1971 року народження, жителя с. Дзвиняча Кременецькoгo райoну області.
Oбставини пoдій з’ясoвуються співрoбітниками пoліції.
Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині втопилася дитина.