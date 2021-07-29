На Тернопольщине в водоемах погибли два человека, среди них - подросток
Спасатели Тернопольской области сообщили об изъятии из водоемов тел двух человек - 17-летнего подростка и еще одного взрослого мужчины. Вероятная причина смерти обоих - утопление
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС области.
Тело подростка достали из воды местные жители с. Вербовцы. Погибшим оказался несовершеннолетний местный житель 2004 года рождения.
Тело изъято из воды жителями села. Вероятная причина смерти - утопление. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Также дежурные спасатели изъяли и транспортировали тело мужчины 1971 года рождения, жителя с. Дзвиняча Кременецкого района области.
Обстоятельства событий выясняются сотрудниками полиции.
Напомним, недавно на Хмельнитчине утонул ребенок.