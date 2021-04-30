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30 квітня 2021, 15:43 14

На Тернопільщині чоловік жорстоко вбив дружину

30 квітня 2021, 15:43 14
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Він її катував, а потім задушив
Він її катував, а потім задушив
Фото: Нацполіція
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В Кременецькому районі Тернопільської області чоловік жорстоко вбив власну дружину.

Як розповіли в поліції області, її тіло у власному помешканні виявила сусідка. Вона одразу викликала поліцію, пише RegioNews.

"Сварка та алкоголь одна з причин смерті жительки Кременеччини. На тілі жінки судово-медичний експерт виявив численні синці та садна, а також опіки, отримані в результаті високої температури. На момент катування потерпіла була живою. Проте причина смерті 55-річної жертви - удушення", - повідомили правоохоронці.

Поліція встановила особу підозрюваного. Ним виявився чоловік загиблої. Він у скоєному не зізнається, але докази свідчать про його причетність. Йому оголосили підозру за статтею 115 ККУ - умисне вбивство.

Нагадаємо, 24 квітня у центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі, це сталося на очах сина вбитого.

Україна кримінал поліція кримінальна справа Тернопіль

 
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