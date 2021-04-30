На Тернопільщині чоловік жорстоко вбив дружину

Він її катував, а потім задушив

Він її катував, а потім задушив

Фото: Нацполіція

Як розповіли в поліції області, її тіло у власному помешканні виявила сусідка. Вона одразу викликала поліцію, пише RegioNews.

"Сварка та алкоголь одна з причин смерті жительки Кременеччини. На тілі жінки судово-медичний експерт виявив численні синці та садна, а також опіки, отримані в результаті високої температури. На момент катування потерпіла була живою. Проте причина смерті 55-річної жертви - удушення", - повідомили правоохоронці.

Поліція встановила особу підозрюваного. Ним виявився чоловік загиблої. Він у скоєному не зізнається, але докази свідчать про його причетність. Йому оголосили підозру за статтею 115 ККУ - умисне вбивство.

Нагадаємо, 24 квітня у центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі, це сталося на очах сина вбитого.