На Тернопольщине мужчина жестоко убил жену

Он ее пытал, а потом задушил

Он ее пытал, а потом задушил

Фото: Нацполіція

Как рассказали в полиции области, ее тело в собственном доме обнаружила соседка. Она сразу вызвала полицию, пишет RegioNews.

"Ссора и алкоголь одна из причин смерти жительницы Кременеччины. На теле женщины судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные синяки и ссадины, а также ожоги, полученные в результате высокой температуры. На момент пытки потерпевшая была живой. Однако причина смерти 55-летней жертвы - удушение", - сообщили правоохранители.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался муж погибшей. Он в содеянном не признается, но доказательства свидетельствуют о его причастности. Ему объявили подозрение по статье 115 УК - умышленное убийство.

Напомним, 24 апреля в центре Днепра киллер расстрелял человека в автомобиле это произошло на глазах сына убитого.