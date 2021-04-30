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30 апреля 2021, 15:43 14

На Тернопольщине мужчина жестоко убил жену

30 апреля 2021, 15:43 14
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Он ее пытал, а потом задушил
Он ее пытал, а потом задушил
Фото: Нацполіція
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В Кременецком районе Тернопольской области мужчина жестоко убил собственную жену.

Как рассказали в полиции области, ее тело в собственном доме обнаружила соседка. Она сразу вызвала полицию, пишет RegioNews.

"Ссора и алкоголь одна из причин смерти жительницы Кременеччины. На теле женщины судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные синяки и ссадины, а также ожоги, полученные в результате высокой температуры. На момент пытки потерпевшая была живой. Однако причина смерти 55-летней жертвы - удушение", - сообщили правоохранители.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался муж погибшей. Он в содеянном не признается, но доказательства свидетельствуют о его причастности. Ему объявили подозрение по статье 115 УК - умышленное убийство.

Напомним, 24 апреля в центре Днепра киллер расстрелял человека в автомобиле это произошло на глазах сына убитого.

Украина криминал полиция криминальное дело Тернополь

 
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