У Тернополі послаблюють карантин: коли і що дозволять
З 26 квітня у місті знімають низку заборон
З 26 квітня у місті знімають низку заборон
Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом прийняв рішення послабити карантин у місті. Обмеження послаблять з 26 квітня.
Як повідомляє прес-служба міської ради Тернополя, обмеження послаблять з 26 квітня, пише RegioNews.
Місцева влада ухвалила такі рішення щодо послаблення обмежень з 26 квітня:
- відновити очне навчання учнів 5-11 класів;
- відновити роботу кафе та ресторанів, заборонивши роботу після 22:00 та до 7:00, із забороною проведення розрахункових операцій після 21:00 (виняток - доставка та робота та "на винос")
Крім того, з 24 квітня місто відновлює ургентну хірургічну та травматологічну меддопомогу в лікарні швидкої допомоги.
Нагадаємо, що у Тернополі посилили карантин 8 квітня.
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