У Тернополі послаблюють карантин: коли і що дозволять

22 квітня 2021

Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"

Івано-Франківськ зустрів людними вулицями – він вже більше тижня як вийшов з "червоної зони". Та міський голова, який щодня, включно з вихідними, бере участь у різноманітних подіях і навіть на інтерв’...