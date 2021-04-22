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22 квітня 2021, 11:51 7

У Тернополі послаблюють карантин: коли і що дозволять

22 квітня 2021, 11:51 7
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З 26 квітня у місті знімають низку заборон
З 26 квітня у місті знімають низку заборон
Фото з відкритих джерел
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Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом прийняв рішення послабити карантин у місті. Обмеження послаблять з 26 квітня.

Як повідомляє прес-служба міської ради Тернополя, обмеження послаблять з 26 квітня, пише RegioNews.

Місцева влада ухвалила такі рішення щодо послаблення обмежень з 26 квітня:

  • відновити очне навчання учнів 5-11 класів;
  • відновити роботу кафе та ресторанів, заборонивши роботу після 22:00 та до 7:00, із забороною проведення розрахункових операцій після 21:00 (виняток - доставка та робота та "на винос")

Крім того, з 24 квітня місто відновлює ургентну хірургічну та травматологічну меддопомогу в лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, що у Тернополі посилили карантин 8 квітня.

коронавірус Україна карантин Тернопіль лікарня

 
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