В Тернополе ослабляют карантин: когда и что будет разрешено
С 26 апреля в городе снимают ряд запретов
С 26 апреля в городе снимают ряд запретов
Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом принял решение ослабить карантин в городе. Ограничения ослабят с 26 апреля.
Как сообщает пресс-служба городского совета Тернополя, ограничения ослабят с 26 апреля, пишет RegioNews.
Местные власти приняли такие решения относительно ослабления ограничений с 26 апреля:
- возобновить очное обучение учащихся 5-11 классов;
- возобновить работу кафе и ресторанов, запретив работу после 22:00 и до 7:00, с запретом проведения расчетных операций после 21:00 (исключение - доставка и работа и "на вынос")
Кроме того, с 24 апреля город восстанавливает ургентную хирургическую и травматологическую медпомощь в больнице скорой помощи.
Напомним, что в Тернополе усилили карантин 8 апреля.
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