08:56  26 березня
В Україні продовжує зростати кількість нових випадків зараження COVID-19
08:38  26 березня
Зеленський підписав закон, яким звільнив виробників вакцин від негативних наслідків
08:09  26 березня
В ООС повідомили про нові порушення режиму "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
26 березня 2021, 13:58 3

У Тернополі посилили карантин: що заборонено

26 березня 2021, 13:58 3
Читайте также на русском языке
Таке рішення ухвалила місцева влада
Таке рішення ухвалила місцева влада
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні у Тернополі відбулося засідання тернопільського міського штабу по боротьбі з коронавірусом. Місцева влада ухвалила рішення з 26 березня посилити карантин у місті.

Про це заявив мер Тернополя Сергій Надал, засідання він опублікував на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Влада рекомендувала правоохоронцям посилити контроль за роботою закладів громадського харчування.

"Встановити режим роботи закладів харчування до 22-ої години. Після того як піде на спад захворювання, повернемося до постійного режиму роботи", - заявив мер.

З понеділка рекомендували перейти на дистанційне навчання 5-11 класам шкіл. Учні 1-4 класів можуть відвідувати освітні заклади.

"Водії таксі мають бути в масці і пасажири в масці і не більше 3 пасажирів у легковому пасажирському транспорті. Дезінфекція автомобілів таксі кожного дня. Комунальні служби - проводити спілкування з тернополянами із застосуванням засобів захисту - в тому числі і захисного скла і уникати скупчення людей", - заявив Надал.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун.

коронавірус Україна карантин Тернопіль локдаун

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим
Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram