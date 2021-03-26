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26 марта 2021, 13:58 6

В Тернополе усилили карантин: что запрещено

26 марта 2021, 13:58 6
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Такое решение приняли местные власти
Такое решение приняли местные власти
Фото из открытых источников
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Сегодня в Тернополе состоялось заседание тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом. Местная власть приняла решение с 26 марта ужесточить карантин в городе.

Об этом заявил мэр Тернополя Сергей Надал, заседание он опубликовал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Власти рекомендовали правоохранителям усилить контроль за работой заведений общественного питания.

"Установить режим работы заведений общепита до 22 часов. После того, как пойдет на спад заболевания, вернемся к постоянному режиму работы", - заявил мэр.

С понедельника рекомендовали перейти на дистанционное обучение 5-11 классам школ. Ученики 1-4 классов могут посещать образовательные учреждения.

"Водители такси должны быть в маске и пассажиры в маске и не более 3 пассажиров в легковом пассажирском транспорте. Дезинфекция автомобилей такси каждый день. Коммунальные службы - проводить общение с тернополянами с применением средств защиты - в том числе и защитного стекла и избегать скопления людей", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун.

коронавирус Украина карантин Тернополь локдаун

 
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