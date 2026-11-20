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Сумська обласна прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю російського Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон", який атакував цивільне населення та об’єкти у Сумах за допомогою ударних FPV-дронів

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, начальник розрахунку — оператор FPV-дронів російського спецпідрозділу — упродовж 15 серпня – 23 вересня 2026 року здійснив три атаки на обласний центр. Під час ударів він застосовував ударні безпілотники, порушуючи закони та звичаї війни.

Унаслідок російських атак загинули двоє цивільних жителів Сум, ще двоє людей отримали поранення. Також пошкоджено майно громадян і підприємств, зокрема близько 15 транспортних засобів.

Дії російського військовослужбовця кваліфікували як воєнні злочини, зокрема ті, що спричинили загибель людей. Йому інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру ще трьом представникам командування Збройних сил РФ, причетним до організації ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.