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Сумская областная прокуратура сообщила о подозрении военнослужащему российского Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", атаковавшему гражданское население и объекты в Сумах с помощью ударных FPV-дронов

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, начальник расчета - оператор FPV-дронов российского спецподразделения - в течение 15 августа - 23 сентября 2026 совершил три атаки на областной центр. При ударах он применял ударные беспилотники, нарушая законы и обычаи войны.

В результате российских атак погибли два гражданских жителя Сум, еще два человека получили ранения. Также повреждено имущество граждан и предприятий, в том числе около 15 транспортных средств.

Действия российского военнослужащего квалифицировали как военные преступления, в частности, повлекшие гибель людей. Ему инкриминируют ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении еще трем представителям командования Вооруженных сил РФ, причастным к организации ракетного удара по детской больнице " Охматдет " в Киеве 8 июля 2024 года.