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22 октября 2026, 20:20

В Сумской области разоблачили подпольную продажу алкоголя

22 октября 2026, 20:20
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Фото: Нацполиция
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В Сумской области правоохранители разоблачили два подпольных бизнеса по изготовлению и продаже фальсифицированного алкоголя. В ходе обысков изъяли более 6 тысяч литров алкогольной продукции общей стоимостью почти 5 млн грн, а также табачные изделия и оборудование

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

По данным следствия, одна группа местных жителей организовала производство и продажу фальсифицированного бурбона. Для этого участники даже придумали свою торговую марку, однако не зарегистрировали ее. Среди фигурантов местный предприниматель и директор общества, основным видом деятельности которого является оптовая торговля напитками.

Другую схему организовал местный предприниматель, владеющий сетью магазинов.

В незаконный бизнес он привлек работников торговых точек и распределил между ними обязанности по заказу, приему, фасовке и продаже фальсифицированного алкоголя.

Отдельные участники схемы контролировали остатки продукции, вели учет и организовывали новые поставки.

Алкоголь доставляли в больших упаковках, в частности, типа Bag-in-Box. Непосредственно в магазинах его переливали в пластиковые бутылки разного объема и продавали покупателям, в частности, на разлив.

В общей сложности правоохранители изъяли 6070 литров алкогольной продукции предварительной стоимостью более 4,95 млн грн. Также изъяли табачные изделия, 1,9 кг табачного сырья, три машинки для набивки сигаретных гильз, тару и другие доказательства вероятной незаконной деятельности.

Напомним, что детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области направили в суд дело о масштабном производстве алкогольного суррогата .

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