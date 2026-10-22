В Сумской области псевдоадвокат обманула семьи погибших и пленных военных более чем на 3 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

32-летнюю женщину, которая выдавала себя за адвоката по военному праву, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Она обманула 12 человек более чем на 3 млн грн, в том числе семьи погибших и пленных украинских военных

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, в 2024 году женщина искала клиентов через социальные сети. Семьям погибших и пленных защитников она обещала помочь оформить социальные выплаты, а военнослужащим способствовать увольнению со службы.

Однако после получения денег псевдоадвокат прекращала общение с клиентами и не выполняла обещанное.

Также женщина обманывала людей под видом арендодателя: предлагала аренду жилья в Сумах, получала аванс и исчезала.

В суде ее признали виновной в мошенничестве в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса. По информации прокуратуры, ранее женщину уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов . Два адвоката и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, которая находилась в пользовании воинской части.