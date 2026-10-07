Фото: полиция

Во время полевых работ в Сумской области трактор наехал на неизвестное взрывное устройство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате взрыва водитель получил травмы, его доставили в больницу.

В ходе обследования территории и близлежащего участка поля взрывотехники обнаружили еще несколько опасных предметов, оставленных в результате боевых действий.

Из-за высокого риска транспортировки находок правоохранители уничтожили взрывчатку прямо на месте путем контролируемого подрыва.

Напомним, днем 12 сентября в акватории Черного моря в Коблево Николаевской области произошел взрыв противодесантной мины. Погибли супруги, пострадала их дочь и еще одна женщина.