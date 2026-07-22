Українські військові артилерією накрили склад палива росіян
Українські захисники атакували склад із пально-мастильними матеріалами ворожої армії. Вони зробили це за допомогою самохідної артилерійської установки "Богдана" вітчизняного виробництва
Про це повідомляють у 50 окремій артилерійській бригаді, передає RegioNews.
Російські окупанти на території колишньої ферми облаштували склад пального. Українські захисники атакували цей склад з артилерійської установки "Богдан"
"Унаслідок ураження ворог втратив значні запаси матеріально-технічного забезпечення, необхідні для підтримки своєї логістики й ведення бойових дій проти України", – розповіли військові.
Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.
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