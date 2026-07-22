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22 липня 2026, 21:59

Тарифи під час війни: у Міненерго розвіяли міфи про вимоги МВФ щодо підвищення цін

22 липня 2026, 21:59
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Фото: РБк-Україна
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Україна не брала окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану

Про це повідомили у Міненерго,передає RegioNews.

"Останнім часом лунають тези, що меморандум з МВФ нібито "фіксує" підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Насправді, у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Це аналітична та планувальна робота, а не рішення про зміну цін", - ідеться в повідомленні.

Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану.

Як пояснили в міністерстві, під час підготовки дорожньої карти напрацьовується насамперед механізм посиленого соціального захисту - розширені субсидії та адресна підтримка вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін.

"Тобто, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану", - підсумували в Міненерго.

Нагадаємо, що раніше Київська міська державна адміністрація не погодила підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення до майже 90 гривень за кубометр, який раніше розрахував "Київводоканал".

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