Експрес-аудит міністерств: прем'єр доручив перевірити стан справ та бюджетні програми до 27 липня

Фото: Сергій Корецький/фейсбук

Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств для оцінки поточного стану справ, а також зобов’язав відомства переглянути роботу комісій, комітетів і координаційних органів

Про це прем'єр повідомив у телеграм, передає RegioNews .

"Дав доручення до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств для верифікації поточного стану справ, зокрема виконання бюджетних програм, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи. За потреби залучимо Держаудитслужбу”, - зазначив він.

Крім того, за словами Корецького, у двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів - оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи.

Нагадаємо, що у четвер, 16 липня, відбулося перше засідання нового складу Кабінету Міністрів.